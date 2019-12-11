Под домом лидера партии власти Польши заметили скорую

На следующий день после того, как председатель партии власти Польши PiS Ярослав Качиньский покинул больницу, перенеся операцию на колене, к его дому в варшавском Жолибоже прибыла скорая помощь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Super Express.

Газета указывает, что скорая прибыла с выключенным сигналом. Охранник Качиньского провел двух фельдшеров внутрь. Они покинули дом через полчаса. Журналистам удалось заснять, что Качиньский находился в доме.

В то же время в партии говорят, что не слышали об ухудшении состояния здоровья лидера.

2 декабря Ярослав Качиньский в Варшаве успешно перенес операцию на колене.

Сообщалось, что лидер "Права и справедливости" много месяцев боролся с болью, но якобы откладывал операцию несколько раз из-за нагрузки.

Ярослав Качиньский - парламентарий без должности в правительстве, но в то же время мощный политик Польши, формирующий политику страны.

70-летний лидер правой партии "Право и справедливость", которая управляет Польшей с 2015 года, заявлял, что планирует уйти в отставку, чтобы освободить место для нового лидера, в 2023 году.