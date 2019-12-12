Британії після Brexit буде легше посилювати санкції проти РФ - депутат

Велика Британія після виходу з Європейського союзу не має наміру послаблювати санкції проти Росії, а навпаки, їй буде простіше зробити їх ще жорсткішими.

Про це розповів один зі старожилів британської Палати громад, "головний по Україні" в британському парламенті Джон Віттінгдейл в інтерв’ю "Європейській правді".

"Санкції з боку Британії також збережуться – ми вже ухвалили необхідне законодавство. І ми не обмежимося тими санкціями, які діють у ЄС. Вийшовши з ЄС, ми отримуємо можливість ухвалювати жорсткіші обмеження", - сказав він.

Віттінгдейл пояснив, що у складі ЄС рішення про санкції може затягуватися через необхідність ухвалення з усіма країнами-членами.

"Через це ви обмежені швидкістю найповільнішого члена. Адже голосу однієї держави – чи то Кіпр, чи Греція, чи Франція – достатньо, щоби не схвалити санкції щодо конкретної людини чи компанії. Саме тому санкції США просунулися набагато далі, ніж європейські. Штатам не потрібно чекати інших! І тому я думаю, що ми не лише збережемо усі існуючі європейські санкції проти Росії, але також зможемо наблизитися до американських", - сказав він.

Слід зазначити, що на даний момент Віттінгдейл не має депутатського мандату, оскільки парламент був розпущений, але він з великою ймовірністю буде обраний в новий парламент.