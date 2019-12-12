Британии после Brexit будет легче усиливать санкции против РФ - депутат

Великобритания после выхода из Европейского союза не намерена ослаблять санкции против России, а наоборот, ей будет проще сделать их еще жестче.

Об этом рассказал один из старожилов британской Палаты общин, "главный по Украине" в британском парламенте Джон Виттингдейл в интервью "Европейской правде".

"Санкции со стороны Британии также сохранятся - мы уже приняли необходимое законодательство. И мы не ограничимся теми санкциями, которые действуют в ЕС. Выйдя из ЕС, мы получаем возможность принимать более жесткие ограничения", - сказал он.

Виттингдейл пояснил, что в составе ЕС решение о санкциях может затягиваться из-за необходимости принятия со всеми странами-членами.

"Поэтому вы ограничены скоростью самого медленного члена. Ведь голоса одного государства - Кипра, Греции или Франции - достаточно, чтобы не одобрить санкции в отношении конкретного человека или компании. Именно поэтому санкции США продвинулись гораздо дальше, чем европейские. Штатам не нужно ждать других! И поэтому я думаю, что мы не только сохраним все существующие европейские санкции против России, но также сможем приблизиться к американским", - сказал он.

Следует отметить, что на данный момент Виттингдейл не имеет депутатского мандата, поскольку парламент был распущен, но он с большой вероятностью будет избран в новый парламент.