Під Парижем застрелили чоловіка, який погрожував поліцейським ножем

У передмісті Парижа Дефанс невідомий кинувся з ножем на поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Триває операція поліцейських сил. Чоловік, який погрожував правоохоронцям ножем, нейтралізований поліцейськими. Уникайте зони проведення операції", - повідомили в поліції.

За інформацією джерел, невідомий кинувся на поліцейських з криком: "Я вб’ю вас!".

У відповідь правоохоронці відкрили вогонь і застрелили нападника.

Додаткових деталей інциденту не повідомляється.