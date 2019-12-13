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Під Парижем застрелили чоловіка, який погрожував поліцейським ножем

П'ятниця, 13 грудня 2019, 12:26

У передмісті Парижа Дефанс невідомий кинувся з ножем на поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Триває операція поліцейських сил. Чоловік, який погрожував правоохоронцям ножем, нейтралізований поліцейськими. Уникайте зони проведення операції", - повідомили в поліції.

За інформацією джерел, невідомий кинувся на поліцейських з криком: "Я вб’ю вас!".

У відповідь правоохоронці відкрили вогонь і застрелили нападника.

Додаткових деталей інциденту не повідомляється.

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