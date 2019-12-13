Под Парижем застрелили мужчину, угрожавшего полицейским ножом
Пятница, 13 декабря 2019, 12:26
В пригороде Парижа Дефанс неизвестный набросился с ножом на полицейских.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
"Продолжается операция полицейских сил. Мужчина, который угрожал стражам порядка ножом, нейтрализован полицейскими. Избегайте зоны проведения операции", - сообщили в полиции.
По информации источников, неизвестный бросился на полицейских с криком: "Я убью вас!".
В ответ стражи порядка открыли огонь и застрелили нападавшего.
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