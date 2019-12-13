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Под Парижем застрелили мужчину, угрожавшего полицейским ножом

Пятница, 13 декабря 2019, 12:26

В пригороде Парижа Дефанс неизвестный набросился с ножом на полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Продолжается операция полицейских сил. Мужчина, который угрожал стражам порядка ножом, нейтрализован полицейскими. Избегайте зоны проведения операции", - сообщили в полиции.

По информации источников, неизвестный бросился на полицейских с криком: "Я убью вас!".

В ответ стражи порядка открыли огонь и застрелили нападавшего.

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