Угорські партії Словаччини розділилися і можуть не пройти до парламенту
Середа, 28 серпня 2019, 10:29
Дві політичні партії, які традиційно представляють угорську меншину у Словаччині (близько 10%) - SMK та Most-Híd (обидві належать до ЄНП) - не об'єднають сили на парламентьских виборах наступного року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.
Рішення не йти на вибори разом радикально зменшить шанси партій зайняти місця у парламенті, хоча вони запевняють, що не змінюватимуть свою позицію.
Опитування показують, що вони мають мало шансів самостійно подолати 5-відсотковий поріг.
SMK називають словацькою "філією" партії прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
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