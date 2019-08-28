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Угорські партії Словаччини розділилися і можуть не пройти до парламенту

Середа, 28 серпня 2019, 10:29

Дві політичні партії, які традиційно представляють угорську меншину у Словаччині (близько 10%) - SMK та Most-Híd (обидві належать до ЄНП) - не об'єднають сили на парламентьских виборах наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

Рішення не йти на вибори разом радикально зменшить шанси партій зайняти місця у парламенті, хоча вони запевняють, що не змінюватимуть свою позицію.

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Опитування показують, що вони мають мало шансів самостійно подолати 5-відсотковий поріг. 

SMK називають словацькою "філією" партії прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

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