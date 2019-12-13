Скандального колишнього лідера австрійських популістів виключили з партії

Підозрюваного у корупції колишнього лідера австрійської Партії свободи Гайнца-Крістіана Штрахе виключили з партії.

Про це заявив її нинішній голова Норберт Гофер, повідомляє "Європейська правда" із посилання на DW.

"Ми починаємо з чистого аркуша. Ібіца - це історія, і ми зараз можемо подивитися в майбутнє", - сказав Гофер, маючи на увазі скандал щодо відео зі Штрахе на Ібіці, який призвів до розвалу коаліції і нових парламентських виборів в країні.

Зараз щодо Штрахе проводиться розслідування відносно ймовірного зловживання владою. Також йому закидають використання партійних коштів для особистих цілей. Штрахе залишив усі політичні посади у травні.

Попри виключення зі складу партії Штрахе може повернутись у політику з новою партією "Альянс за Австрію", яку троє колишніх членів "Свободи" заснували 12 грудня. Засновники партії сподіваються, що Штрахе стане їхнім кандидатом на наступних місцевих виборах у Відні.

Нагадаємо, "Ібіца-гейт" у травні повалив уряд Себастіана Курца та закінчився відставкою лідера ультраправих Штрахе. Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як Штрахе домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії.