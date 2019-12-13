Скандального бывшего лидера австрийских популистов исключили из партии

Подозреваемый в коррупции бывший лидер австрийской Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе сегодня был официально исключен из партии.

Об этом заявил ее нынешний глава Норберт Хофер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы начинаем с чистого листа. Ибица - это история, и мы сейчас можем посмотреть в будущее", - сказалХофер, имея в виду скандал вокруг видео со Штрахе на Ибице, который привел к развалу коалиции и новымпарламентским выборам в стране.

Сейчас по Штрахе проводится расследование в отношении возможного злоупотребления властью. Также его обвиняют использования партийных средств для личных целей. Штрахе покинул все политические должности в мае.

Несмотря на исключение из состава партии Штрахе может вернуться в политику с новой партией "Альянс за Австрию", которую трое бывших членов "Свободы" основали 12 декабря.

Основатели партии надеются, что Штрахе станет их кандидатом на следующих местных выборах в Вене.

Напомним, "Ибица-гейт" в мае привел к распаду правительства Себастьяна Курца и закончился отставкой лидера ультраправых Штрахе. Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как Штрахе договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии.