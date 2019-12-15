Посол Франції у Варшаві заперечив, що Макрон погрожував Польщі

Посол Франції у Варшаві заперечив повідомлення про нібито погрози президента Еммануеля Макрона виключити Польщу з системи фінансової солідарності ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

13 грудня на саміті ЄС президент Франції повідомив, що, хоча саміт прийняв цілі кліматичної нейтральності до 2050 року, проте, одна країна отримала "тимчасовий виняток", маючи на увазі Польщу. Він додав, що "якщо Польща не підтвердить свою участь, вона опиниться поза європейським механізмом, у тому числі у сфері фінансової солідарності".

Посол Франції в Польщі Фредерік Білле стверджує тепер, що Макрон нікому не погрожував.

"13 грудня ряд польських ЗМІ повідомили, що на пресконференції після Європейської ради президент Французької Республіки Еммануель Макрон погрожував Польщі виключити з механізмів фінансової солідарності ЄС, якщо вона не приєднається до мети досягнення емісійного нейтралітету в 2050 році" - заявив посол.

За його словами, президент Макрон "просто уточнив значення висновків Європейської Ради і нікому не погрожував".

"На пресконференції президент уточнив, що всі країни Європейської ради підтримують мету емісійного нейтралітету, але Польща зробила виняток для реалізації цієї мети, тому що сьогодні вона визнає, що їй потрібно більше часу ", - заявив посол.

Він додав, що президент Макрон "тільки пояснив, що це означає для Європейської Ради".

Що стосується питань фінансової солідарності, то посол зазначив, що "президент висловив задоволення політичною підтримкою Європейською Радою принципу європейської солідарності в області зміни клімату".

"Для Франції ця засада має вирішальне значення, тому що перехід має високу ціну для країн, чий енергетичний кошик більше заснований на вугіллі або в яких менше ресурсів. Він, зокрема, хотів сказати польському прем'єр-міністру, що Франція підтримує Фонд Справедливої трансформації та фінансову солідарність для країн, чий енергетичний кошик змушує їх рухатися з більш віддалених позицій ", - йдеться в заяві посла.