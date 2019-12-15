Посол Франции в Варшаве опроверг, что Макрон угрожал Польше

Посол Франции в Варшаве опроверг сообщения о якобы угрозах президента Эммануэля Макрона исключить Польшу из системы финансовой солидарности ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

13 декабря на саммите ЕС президент Франции сообщил, что, хотя саммит принял цели климатической нейтральности к 2050 году, однако, одна страна получила "временное исключение", имея в виду Польшу. Он добавил, что "если Польша не подтвердит свое участие, она окажется вне европейского механизма, в том числе в сфере финансовой солидарности".

Посол Франции в Польше Фредерик Билле утверждает теперь, что Макрон никому не угрожал.

"13 декабря ряд польских СМИ сообщили, что на пресс-конференции после Европейского совета, президент Французской Республики Эммануэль Макрон угрожал Польше исключением из механизмов финансовой солидарности ЕС, если она не присоединится к цели достижения эмиссионного нейтралитета в 2050 году" - заявил посол.

По его словам, президент Макрон "просто уточнил значение выводов Европейского Совета и никому не угрожал".

"На пресс-конференции президент уточнил, что все страны Европейского совета поддерживают цель эмиссионного нейтралитета, но Польша сделала исключение для реализации этой цели, потому что сегодня она признает, что ей нужно больше времени ", - заявил посол.

Он добавил, что президент Макрон "только пояснил, что это означает для Европейского Совета".

Что касается вопросов финансовой солидарности, то посол отметил, что "президент выразил удовлетворение политической поддержкой Европейским Советом принципа европейской солидарности в области изменения климата".

"Для Франции эта основа имеет решающее значение, потому что переход имеет высокую цену для стран, чья энергетическая корзина больше основанна на угле или у которых меньше ресурсов. Он, в частности, хотел сказать польскому премьер-министру, что Франция поддерживает Фонд Справедливой трансформации и финансовую солидарность для стран, чья энергетическая корзина заставляет их двигаться с более удаленных позиций ", - говорится в заявлении посла.