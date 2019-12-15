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Лідер британських лейбористів вибачився за нищівну поразку на виборах

Неділя, 15 грудня 2019, 15:30

Лідер Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін вибачився за нищівну поразку цієї партії на загальних виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона виграла 365 з 650 місць у Палаті громад на виборах у четвер. Лейбористи отримали 203 місця, що стало найгіршим результатом з 1935 року.

70-річний Корбін пообіцяв піти з поста лідера лейбористів.

"Мені шкода, що ми не впоралися, і я беру на себе відповідальність за це",- написав Корбін у листі, опублікованому в лівій газеті Sunday Mirror.

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Водночас він зазначив, що амбітна політична платформа його партії була популярна, і звинуватив британські ЗМІ в їх зображенні лейбористів. Корбіна широко критикували за те, що він сприймав терпимість до антисемітизму в своєму внутрішньому колі.

"Я як і раніше пишаюся кампанією, в якій ми боролися. Я пишаюся тим, що незалежно від того, як низько впали наші супротивники, ми відмовилися приєднатися до них в канаві", - написав Корбін.

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