Лидер британских лейбористов извинился за сокрушительное поражение на выборах

Лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин извинился за сокрушительное поражение этой партии на всеобщих выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона выиграла 365 из 650 мест в Палате общин на выборах в четверг. Лейбористы получили 203 места, что стало худшим результатом с 1935 года.

70-летний Корбин пообещал уйти с поста лидера лейбористов.

"Мне жаль, что мы не справились, и я беру на себя ответственность за это",- написал Корбин в письме, опубликованном в левой газете Sunday Mirror.

В то же время он отметил, что амбициозная политическая платформа его партии была популярна, и обвинил британские СМИ в их изображении лейбористов. Корбина широко критиковали за то, что он воспринимал терпимость к антисемитизму в своем внутреннем круге.

"Я по-прежнему горжусь кампанией, в которой мы боролись. Я горжусь тем, что независимо от того, как низко упали наши противники, мы отказались присоединиться к ним в канаве", - написал Корбин.