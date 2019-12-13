Лідер лейбористів, якого звинувачували у допомозі Путіну, піде у відставку, але не відразу

Лідер британської Лейбористської партії Джеремі Корбін після провальних для партії результатів виборів оголосив, що не очолюватиме табір лейбористів під час наступної кампанії.

Про це він заявив у виступі у штабі свого лондонського округу, повідомляє "Європейська правда".

Корбін вийшов до преси після того, як було офіційно підтверджено, що сам він зберігає парламентський мандат – він був переобраний в одному зі столичних округів, Північному Іслінгтоні, де він отримав понад 64% голосів виборців. Загалом у Лондоні лейбористи отримали перемогу, хоча, приміром, на окрузі Корбіна його підтримка впала на майже 9%.

Водночас у масштабах Британії вибори стали провальними для лейбористів. Очікується, що вони матимуть 203 місця – на 59 менше, ніж на попередніх виборах. Для лейбористів це буде найгіршим результатом з 1935 року.

"Я не буду очолювати Лейбористську партію на наступних виборах", - цитує Корбіна BBC. Водночас британський мовник наводить також його слова про те, що він не йде у відставку відразу, а лишиться на чолі партії під час "процесу обдумування результатів".

Попри те, що на адресу Корбіна у партії вже лунають звинувачення у нездатності керувати нею, політик не вважає, що саме він став винуватцем провалу на виборах, оскільки стратегію цієї лівої політичної сили визначав не він особисто, а партійна конференція.

Лейбористи виступали за нові переговори з ЄС щодо угоди про вихід Британії з союзу, а по тому – за проведення нового референдуму.

Як відомо, на адресу Корбіна регулярно лунають звинувачення щодо його лояльності до путінської Росії та імовірних зв’язків із РФ. Незадовго до виборів він опублікував закриті документи уряду Британії, у витоку яких знайшли російський слід. Прем’єр Борис Джонсон відкрито звинувачував Корбіна у підтримці Путіна.

Вибори у Британії, що відбулися у четвер, завершилися перемогою консерваторів, найбільшою від часів Тетчер.

Про наслідки цих виборів читайте в інтерв’ю: "Угода з Україною, зміна візової політики та більше тиску на Росію: що робитиме Британія після Brexit".