Українці становлять найбільшу групу трудових мігрантів в Естонії

В Естонії українці становлять найбільшу групу трудових мігрантів, цього року нашим громадянам було видано 24 318 дозволів на тимчасову роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

На другому місці за кількістю трудових мігрантів з великим відставанням йде Білорусь (1823), далі йдуть Росія (1326), Молдова (1191), Узбекистан (706) та Грузія (433).

Також повідомляється, що 2019 рік побив рекорд за кількістю іноземних трудових мігрантів в Естонії: влітку Міністерство внутрішніх справ прогнозувало, що число таких працівників складе до кінця року від 25 000 до 30 000 осіб, проте вже до кінця листопада кількість перевищила 32 000.

Крім зареєстрованих працівників, в Естонії є й іноземці, які працюють нелегально, число яких МВС оцінює від 1000 до 5000 осіб, а також люди, які працюють в Естонії по виданій в Польщі довгостроковій візі.

За оцінкою Банку Естонії, близько третини зростання національної економіки цього року пов'язане з використанням іноземної робочої сили.

При цьому з іноземними трудовими мігрантами часто використовуються напівзаконні схеми, втрати від яких несуть як самі мігранти, які працюють в Естонії до 300 годин на місяць за невисоку зарплату і ризикують не одержати обіцяні їм гроші, так і державний бюджет у вигляді недоотриманих податків на 16 млн євро.