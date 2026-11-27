У п’ятницю, 27 листопада, стало відомо, що Туреччина призупиняє безвізовий режим для громадян Чорногорії.

Про це пише Anadolu, передає "Європейська правда".

За рішенням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яке було опубліковане в "Офіційному віснику" у п’ятницю, 27 листопада, Туреччина призупинила безвізовий режим для громадян Чорногорії.

Зазначається, що цей указ призупиняє дію угоди про взаємний безвізовий режим між Туреччиною та Чорногорією для власників звичайних чорногорських паспортів.

Цей крок став наслідком того, що 1 листопада Чорногорія запровадила візові вимоги щодо громадян Туреччини, аби узгодити свою візову політику з політикою ЄС на шляху до вступу в союз.

Перед тим у липні уряд Чорногорії ухвалив зміни, за якими громадянам країн, які спричиняли невідповідності між візовим режимом Чорногорії та ЄС (Білорусь, Китай, Росія, Саудівська Аравія та Туреччина), з 1 листопада 2026 року необхідна віза для в’їзду до Чорногорії.

19 листопада Чорногорія закрила ще два переговорні розділи на шляху вступу до Європейського Союзу.

Нагадаємо, за результатами оцінювання процесу розширення ЄС, можна умовно виділити три групи країн: чотири держави – Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія – демонструють значний прогрес і активно просуваються до членства.