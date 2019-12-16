"Програма імміграції": у ДМС назвали ціль узаконення подвійного громадянства

В Україні готується узаконення подвійного громадянства, свого роду "програма імміграції", націлена на наповнення країни людьми.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк.

За його словами, перший крок до цього вже зроблений – президентський законопроєкт №2590 поданий на розгляд до Верховної ради.

"Цей документ, певно, ще має дискутуватися у парламенті, він може бути змінений. Не виключено, що будуть і додаткові проєкти з цього питання. Але вектор змін встановлений президентом", - зазначив він.

Україні потрібне "наповнення людьми для розбудови нашої країни", каже Соколюк.

"Зараз визначається, як саме буде оформлена нова процедура, але дещо вже зрозуміло. Конституційна норма про "єдине громадянство" збережеться: вона означає, що ми і далі будемо сприймати таких людей як громадян лише України, не зважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде у тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта", - зазначив він.

Водночас будуть деякі обмеження щодо країн міграційного ризику, до яких належить і держава-агресор, додав чиновник.

"Подвійне громадянство – це до певної міри програма імміграції в Україну. Ми втрачаємо населення, дуже багато втратили економічних мігрантів. А тому повинні запропонувати певним категоріям мігрантів: "Приїжджайте в Україну"... Але гасел "Приїжджайте!" недостатньо. Потрібна економічна програма, яка би їх заохочувала це зробити", - підкреслив керівник ДМС.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "Голова ДМС: Ми дозволимо мати два паспорти, але "єдине громадянство" залишиться в Конституції".