Глава МЗС Естонії не рекомендує президенту їхати до Москви 9 травня

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу проти візиту президентки Керсті Кальюлайд до Москви 9 травня наступного року.

Про це він сказав в інтерв’ю ERR, повідомляє "Європейська правда".

"Давайте подивимося на принципові дебати з історії, які ми проводили в останні місяці,наприклад, на те, як ми розуміємо круглу річницю повторної окупації Естонії, яку Росія відзначала як звільнення. І саме тому я дуже скептично ставлюся до того, що ми повинні розглядати цей візит на рівні глави держави, у разі, якщо це запрошення надійде" - заявив Рейнсалу.

Він ствердно відповів на запитання, чи буде рекомендація МЗС не їхати до Москви.

"Ми повинні дивитися на речі в поточному просторі. В минулому такі рішення на рівні глав держав були різними, і вони також залежали від обставин того часу. Безумовно, існує необхідність у дуже ретельному аналізі і оцінці ситуації, слід заслухати думки на державному та парламентському рівнях. Зрештою це рішення має прийняти президент, але я б ставився до цього дуже обережно" - зазначив міністр.

Як повідомлялося, президентка Естонії Керсті Кальюлайд надіслала запрошення президенту Росії Владіміру Путіну відвідати Всесвітній конгрес фіно-угорських народів у Тарту.