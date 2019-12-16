Український експорт до ЄС зріс на 6%

Обсяги експорту українських товарів до країн ЄС за 10 місяців 2019 року склали $17,4 млрд, що на 6,1% більше, аніж в аналогічному періоді 2018 року.

Про це на своєму сайті повідомляє Держстат.

Найбільший обсяг українських товарів було продано до Польщі ($2,8 млрд, зростання на 2,1%), завдяки чому експорт до цієї країни випередив продажі до РФ ($2,7 млрд, падіння на 9,7%).

Також у топ-5 ключових європейських експортерів потрапили Італія ($2,04 млрд), Німеччина ($2,03 млрд), Нідерланди ($1,5 млрд) та Угорщина ($1,3 млрд). Поза межами ЄС значні обсяги експорту фіксуються до Китаю ($2,9 млрд) та Туреччини ($2,1 млрд).

Імпорт товарів з ЄС в Україну за 10 місяців зріс на 7,9%, до $20,7 млрд.

Загалом український експорт за 10 місяців 2019 року зріс на 7,4%, до $41,6 млрд, а імпорт товарів в Україну – на 7,1%, до $50,1 млрд. "Вперше за останні три роки спостерігається перевищення темпів зростання експорту товарів над імпортом", - пише торговий представник України Тарас Качка.

Частка ЄС у структурі українського експорту склала 41,9%, в структурі імпорту – 41,2%.