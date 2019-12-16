Украинский экспорт в ЕС вырос на 6%

Объемы экспорта украинских товаров в страны ЕС за 10 месяцев 2019 года составили $17,4 млрд, что на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Об этом на своем сайте сообщает Госстат.

Наибольший объем украинских товаров был продан в Польшу ($2,8 млрд, рост на 2,1%), благодаря чему экспорт в эту страну опередил продажи в РФ ($2,7 млрд, падение на 9,7%).

Также в топ-5 ключевых европейских экспортеров попали Италия ($2,04 млрд), Германия ($2,03 млрд), Нидерланды ($1,5 млрд) та Венгрия ($1,3 млрд). Вне ЕС значительные объемы экспорта фиксируются в Китай ($2,9 млрд) и Турцию ($2,1 млрд).

Импорт товаров из ЕС в Украину за 10 месяцев вырос на 7,9%, до $20,7 млрд.

В целом украинский экспорт за 10 месяцев 2019 года вырос на 7,4%, до $541,6 млрд, а импорт товаров в Украину - на 7,1%, до $50,1 млрд. "Впервые за последние три года наблюдается превышение темпов роста экспорта товаров над импортом", - пишет торговый представитель Украины Тарас Качка.

Доля ЕС в структуре украинского экспорта составила 41,9%, в структуре импорта - 41,2%.