Франція оштрафувала Bloomberg на 5 млн євро за фейкову новину

Управління з фінансових ринків Франції (AMF) оштрафувало інформаційне агентство Bloomberg на 5 млн євро за поширення інформації на основі підробленого пресрелізу французької будівельної компанії Vinci, що призвело до падіння її акцій на 18%.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на 20minutes.

У листопаді 2016 року агентство отримало пресреліз про те, що компанія Vinci звільнила свого фінансового директора та переглядає фінансові показники після виявлення "серйозних порушень" у звітності. Після цього повідомлення акції Vinci впали на 18,2%.

Реліз також було розміщено на дзеркальному сайті, дуже схожому на реальний сайт, але з окремою адресою (vinci.group, а не vinci.com). Цей пресреліз навіть був підписаний іменем реального менеджера зі зв'язків зі ЗМІ у Vinci, але з помилковим номером мобільного телефону.

Французьке управління визнало, що "Bloomberg LP не дотримувалось правил або кодексів, що регулюють професію журналіста і не перевірила інформацію до публікації".

Також зазначається, що агентство поширило інформацію, "яка, як воно мало знати, була неправдивою" і яка, ймовірно, мала вплинути на вартість акцій компанії.

У свою чергу Bloomberg повідомило, що має намір оскаржити рішення регулятора і називає себе жертвою обману.

"Ми шкодуємо про рішення, прийняте сьогодні Комісією з санкцій AMF, яке ігнорує життєво важливу роль, яку преса відіграє в демократичному суспільстві. Агентство стало жертвою витонченого обману, як і компанія, яка була безпосередньою ціллю шахраїв, і інші інформаційні агентства", - йдеться у заяві.

Шахрайський реліз також отримало агентство AFP, але не опублікувало його.