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У ЄС озвучили нову торговельну претензію до України

Вівторок, 17 грудня 2019, 15:03

В ЄС заявили про нове порушення угод Україною, яке стосується торгівлі.

Про це йдеться у статті "Мінімум критики для команди Зеленського: як у ЄС оцінили реформи за нової влади".

"Ще один торговельний бар’єр – це брак відшкодування ПДВ для експортерів соєвих бобів та насіння ріпаку, і це досі не вирішене", – йдеться у щорічному звіті про виконання Угоди про асоціацію.

Зазначається, що згадана проблема додалася до проблеми лісу-кругляка.

На питанні лісу-кругляка ЄС зупинився детальніше, наголосивши, що пропонував Україні прийнятні, на думку європейських посадовців, шляхи виходу з кризи – "конкретні пропозиції, що стосуються збереження лісів", однак Київ не відгукнувся на ці пропозиції.

Також ЄС виступив із критикою дій Києва у сфері захисту інтелектуальної власності, де Брюссель констатує "обмежений прогрес".

"Багато законопроєктів, представлених урядом як частина пакету реформ у сфері інтелектуальної власності, містять проблематичні положення, які уряд повинен переглянути", – йдеться у звіті.

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