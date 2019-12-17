Brexit: Британія і ЄС домовились якнайшвидше почати переговори про торгові відносини

Європейський Союз і Велика Британія домовилися якнайшвидше розпочати переговори про майбутні торгові відносини після Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільниця Єврокомісії повідомила у своєму Twitter у вівторок після телефонної розмови з британським прем’єром Борисом Джонсоном.

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"Ми домовилися якнайшвидше розпочати переговори про майбутнє партнерство між ЄС і Великою Британією. Ми зустрінемося на початку 2020 року. Велика Британія завжди буде другом, партнером і союзником", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

На Даунінг-стріт повідомили, що обоє лідерів домовилися працювати над досягненням угоди до завершення теперішнього кінцевого строку перехідного періоду 31 грудня 2020 року, цитує Politico речника британського уряду.

"Президент (Європейської комісії – Ред.) привітала прем'єр-міністра з успіхом на виборах, і вони погодилися працювати разом з великою енергією, щоб домовитися про майбутнє партнерство до грудня 2020 року", - сказав представник уряду Великої Британії.

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Раніше у вівторок стало відомо, що уряд Великої Британії планує додати новий пункт в законопроєкт про вихід з ЄС, щоб законодавчо виключити можливість продовження перехідного періоду після Brexit. Палата громад, як очікується, розгляне законопроєкт у п’ятницю.

Критики кажуть, що це підвищує ймовірність виходу з ЄС без торговельної угоди.

Нагадаємо, Консервативна партія прем’єр-міністра Бориса Джонсона отримала 365 місць з 650 у Палаті громад на дострокових виборах 12 грудня.

Це означає, що консерватори самостійно зможуть сформувати більшість у парламенті і матимуть достатньо голосів для ухвалення необхідних рішень.

Про наслідки цих виборів читайте в інтерв’ю: "Угода з Україною, зміна візової політики та більше тиску на Росію: що робитиме Британія після Brexit".