Brexit: Британия и ЕС договорились как можно скорее начать переговоры о торговых отношениях
Европейский Союз и Великобритания договорились как можно скорее начать переговоры о будущих торговых отношениях после Brexit.
Как сообщает "Европейская правда", об этом глава Еврокомиссии сообщила в своем Twitter во вторник после телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном.
"Мы договорились как можно скорее начать переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией. Мы встретимся в начале 2020 года. Великобритания всегда будет другом, партнером и союзником", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.
На Даунинг-стрит сообщили, что оба лидера договорились работать над достижением соглашения до конца нынешнего конечного срока переходного периода 31 декабря 2020 года, цитирует Politico представителя британского правительства.
"Президент (Европейской комиссии. - Ред.) поздравила премьер-министра с успехом на выборах, и они согласились работать вместе с большой энергией, чтобы договориться о будущем партнерстве до декабря 2020 года", - сказал представитель правительства Великобритании.
Ранее во вторник стало известно, что правительство Великобритании планирует добавить новый пункт в законопроект о выходе из ЕС, чтобы законодательно исключить возможность продолжения переходного периода после Brexit. Палата общин, как ожидается, рассмотрит законопроект в пятницу.
Критики говорят, что это повышает вероятность выхода из ЕС без торгового соглашения.
Напомним, Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила 365 мест из 650 в Палате общин на досрочных выборах 12 декабря.
Это означает, что консерваторы самостоятельно смогут сформировать большинство в парламенте и иметь достаточно голосов для принятия необходимых решений.
О результатах этих выборов читайте в интервью: "Соглашение с Украиной, изменение визовой политики и больше давления на Россию: что будет делать Великобритания после Brexit".