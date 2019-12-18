Brexit зашкодить більше Британії, ніж ЄС – голова Єврокомісії

Brexit зі скороченим перехідним без торговельної угоди з Євросоюзом періодом більше зашкодить Британії ніж ЄС.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Голова Європейської комісії визнала небезпеку браку часу під час переговорів щодо торговельної угоди - ризик, який був посилений символічним рішенням Бориса Джонсона законодавчо заблокувати продовження перехідного періоду.

Якщо Британія покине ЄС 31 січня, як зараз передбачається, країна залишиться в митному союзі і єдиному ринку до 31 грудня 2020 року, після чого набудуть чинності будь-які нові домовленості з таких питань, як торгівля, безпека і рибальство.

"У разі, якщо ми не зможемо укласти угоду до кінця 2020 року, ми знову опинимося на краю прірви, і це явно зашкодить нашим інтересам, але це вплине на Британію більше, ніж на нас, оскільки ЄС буде продовжувати отримувати вигоду зі свого єдиного ринку, свого митного союзу і 70 міжнародних угод, які ми підписали з нашими партнерами" - заявила президентка Єврокомісії.

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"Ми організуємо ці переговори, щоб максимально використати короткий період. 1 лютого ми будемо готові запропонувати мандат для переговорів" - сказала вона.

Як повідомлялося, Європейський Союз і Велика Британія домовилися якнайшвидше розпочати переговори про майбутні торгові відносини після Brexit.