Brexit навредит больше Британии, чем ЕС – глава Еврокомиссии

Brexit с сокращенным переходным без торгового соглашения с Евросоюзом периодом больше навредит Британии, чем ЕС.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Председатель Европейской комиссии признала опасность нехватки времени во время переговоров по торговому соглашению - риск, который был усилен символическим решением Бориса Джонсона законодательно заблокировать продление переходного периода.

Если Великобритания покинет ЕС 31 января, как сейчас предполагается, страна останется в таможенном союзе и едином рынке до 31 декабря 2020 года, после чего вступят в силу новые договоренности по таким вопросам, как торговля, безопасность и рыболовство.

"В случае, если мы не сможем заключить соглашение до конца 2020 года, мы снова окажемся на краю пропасти, и это явно повредит нашим интересам, но это повлияет на Британию больше, чем на нас, поскольку ЕС будет продолжать извлекать выгоду из своего единого рынка, своего таможенного союза и 70 международных соглашений, которые мы подписали с нашими партнерами", - заявила президент Еврокомиссии.

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"Мы организуем эти переговоры, чтобы максимально использовать короткий период. 1 февраля мы будем готовы предложить мандат для переговоров", - сказала она.

Как сообщалось, Европейский Союз и Великобритания договорились как можно скорее начать переговоры о будущих торговых отношениях после Brexit.