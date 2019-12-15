Більше половини французів підтримують страйки, що тривають з 5 грудня

Більше половини французів підтримують страйки проти пенсійної реформи, які другий тиждень тривають у країні.

Про це свідчать результати опитування Ifop для Le Journal du Dimanche, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Опитування показало, що через десять днів після початку мобілізації проти пенсійної реформи і незважаючи на щоденні незручності для користувачів громадського транспорту більшість французів підтримують рух.

Так, 54% респондентів підтримують або співчувають страйкуючим, що на один пункт більше, ніж минулого тижня, у той час як, навпаки, лише 30% французів налаштовані до страйку негативно.

Опитування Ifop проводилося з допомогою онлайн-опитувальника з 12 по 13 грудня 2019 року з вибіркою з 1020 осіб, що представляють французьке населення у віці 18 років і старше.

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Нинішній страйк є одним з найбільших з 1995 року, коли прем'єр-міністр Ален Жюппе був змушений відмовитися від масштабної реформи пенсійної системи після декількох тижнів страйків.

Президент Франції хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

Прем'єр Едуард Філіп, зокрема, сказав, що пенсійний вік залишиться на рівні 62 роки, хоча з 2027 року будуть потрібні додаткові два роки роботи, щоб люди могли піти з повною пенсією. Це означає, що люди, які народилися після 1974 року народження, повинні будуть працювати до 64 років, щоб отримати повну пенсію.

Однією з альтернатив є обмеження пільг для тих, хто припиняє працювати до 64 років, і стимулювання тих, хто йде пізніше.