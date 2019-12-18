Рада ЄС у четвер продовжить секторальні санкції проти Росії - посол

Рада Європейського союзу в четвер формалізує раніше схвалене політичне рішення лідерів ЄС про продовження ще на пів року секторальних санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", про це в середу в Страсбурзі в рамках засідання парламентського комітету асоціації Україна-ЄС заявив представник України в ЄС Микола Точицький.

"Санкції повинні бути збережені. Станом на зараз, українська сторона має в своєму розпорядженні обнадійливою інформацією щодо продовження секторальних санкцій. Сподіваємося, що завтра Рада ЄС розгляне позитивно пропозиції послів (маються на увазі пропозиції Комітету постійних представників країн-членів ЄС)", - сказав Точицький.

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Точицький також вважає, що політика ЄС щодо деокупації Криму повинна бути збережена.

"Будемо вдячні Європейському парламенту за нові резолюції з цього приводу. Вони працюють. Також важливою є подальша підтримка Приазов'я", - констатував український дипломат.

Нагадаємо, за результатами саміту ЄС, який пройшов 12-13 грудня, голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про політичне рішення продовжити обмежувальні заходи ще на 6 місяців.

Далі формальне рішення повинно бути опубліковано в "Офіційному віснику" ЄС, після чого воно набуде чинності.

Термін дії нинішніх санкцій, які були продовжені 27 червня нинішнього року, закінчуються 31 січня 2020 року.

Економічні санкції були введені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації в Україні з подальшим посиленням у вересні 2014 року.