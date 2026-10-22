Прем’єр Британії обговорив з президентом Фінляндії переговори в Осло щодо України
Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем ввечері у середу провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, однією з тем якої стали переговори в Осло щодо мирного врегулювання в Україні.
Про це йдеться в заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".
Згідно із заявою, Стубб спочатку висловився щодо подій, що відбулися в Осло за останні 48 годин, після чого лідери обговорили питання щодо "потужної міжнародної підтримки України у справі забезпечення справедливого та міцного миру".
"Обидва наголосили, наскільки важливо зберегти динаміку щодо України, щоб покласти край необґрунтованим нападам з боку Росії. Лідери дійшли згоди, що будь-який мирний договір має містити гарантії безпеки для України, а також забезпечувати, щоб війна не повернулася на європейський континент", – зазначили в британському уряді.
Крім того, прем’єр Бернем виклав своє бачення саміту Велика Британія–ЄС, який відбудеться наступного місяця, та подякував президенту Стуббу за підтримку Фінляндії у справі зміцнення зв’язків між Великою Британією та ЄС.
Нагадаємо, у вівторок в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Після переговорів Стубб розповів, що на них йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.
Наступного дня Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга на переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним.
Переговори розпочалися зі звільнення американського громадянина Стівена Габбарда. 74-річний вчитель на пенсії зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.
Віткофф під час зустрічі з Путіним назвав російського правителя "гуманістом".