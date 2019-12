Росія і Асад почали масовані авіаудари в Сирії, армія готує наступ

Російські та сирійські повітряні сили цього тижня розпочали найбільшу від початку місяця повітряну атаку на північно-західний регіон Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Al Masdar News.

Під керівництвом російської повітряної ескадри з аеропорту "Хмеймім" в Латакії від понеділка до вечора середи військово-повітряні сили Асада й РФ здійснили понад 140 авіаударів, ключовою ціллю цієї атаки була південна сільська місцевість Ідліба.

Згідно з повідомленням, російські та сирійські військові сили 18 грудня ввечері розпочали безперервні авіаудари по південному Ідлібу.

Удари були зафіксовані по ключовому місту Маарат аль-Нуман, що є наступною головною ціллю армії Асада в Ідлібі.

19 грудня російські повітряні удари продовжилися. "Важкі повітряні удари режиму Путіна по провінції Ідліб. Десятки вбиті та поранені, зокрема багато невинних дітей", - повідомляє у своєму Twitter німецький журналіст Джуліан Рьопке.

#BREAKINGNEWS

Heavy #Putin regime air strikes on #Idlib province.

Dozens kiled and injured, including many innocent children.#PutinAtWar #Syria pic.twitter.com/bq7XRCTXsf