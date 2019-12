Россия и Асад начали массированные авиаудары в Сирии, армия готовит наступление

Российские и сирийские воздушные силы на этой неделе начали крупнейшую с начала месяца воздушную атаку на северо-западный регион Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Al Masdar News.

Под руководством российской воздушной эскадры из аэропорта "Хмеймим" в Латакии от понедельника до вечера среды военно-воздушные силы Асада и РФ осуществили более 140 авиаударов, ключевой целью этой атаки была южная сельская местность Идлиб.

Согласно сообщению, российские и сирийские военные силу 18 декабря вечером начали непрерывные авиаудары по южному Идлибу.

Удары были зафиксированы по ключевому городу Маараф аль-Нуман, который является следующей главной целью армии Асада в Идлибе.

19 декабря российские воздушные удары продолжились. "Тяжелые воздушные удары режима Путина по провинции Идлиб. Десятки убиты и ранены, в том числе много невинных детей", - сообщает в своем Twitter немецкий журналист Джулиан Рёпке.

#BREAKINGNEWS

Heavy #Putin regime air strikes on #Idlib province.

Dozens kiled and injured, including many innocent children.#PutinAtWar #Syria pic.twitter.com/bq7XRCTXsf