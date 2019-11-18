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Сирія: місцеві атакували російський БТР

Понеділок, 18 листопада 2019, 16:03

Представники місцевого курдського населення атакували запальними сумішами російський бронетранспортер на півночі Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні кадри наводить німецький журналіст Джуліан Рьопке у своєму Twitter.

"Росія бачить себе миротворчою силою і посередником між фронтами в (північній) Сирії. Місцеве курдське населення очевидно бачить це інакше. Фото сьогодні", - прокоментував він.

Нагадаємо, Туреччина та Росія розпочали спільні патрулювання в північно-східному регіоні Сирії в рамках угоди, яка зупинила наступ Туреччини.

18 листопада Міністерство національної оборони Туреччини повідомило, що Туреччина і Росія проводять 8-е патрулювання в сирійському районі Айн-Аль-Араб на схід від річки Євфрат.

Згідно із заявою, у патрулюванні задіяно по 4 одиниці бронетехніки. Маршрут патруля відстежують БПЛА, бронемашини проїхали по 34-кілометровому маршруту на 10 кілометрів углиб сирійської території.

Як пише Anadolu, у доповіді Сирійської правозахисної організації (SNHR) сказано, що за останні 15 днів жертвами повітряних ударів ВКС Росії стали 36 осіб, зокрема 13 дітей і чотири жінки.

У п'ятницю Рьопке публікував кадри дітей, загиблих внаслідок авіанальоту росіян.

Президент Росії Владімір Путін заявив у четвер, що Москва вважає, що у неї залишилося ще багато роботи в cирійському Ідлібі.

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