Литва ухвалила остаточне рішення про заборону імпорту електроенергії з Білорусі

Сейм Литви схвалив додаткові заходи, запропоновані президентом Гітанасом Науседою, щоб не допустити на територію країни електроенергію, вироблену на Островецькій АЕС (БелАЕС), що будується в Білорусі, за 50 км від Вільнюса.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV3, це рішення підтримали 105 парламентарів, 9 утрималися.

З 1 січня наступного року компанії не отримуватимуть нових дозволів на імпорт електроенергії з Білорусі.

Крім того, ліцензія на імпорт буде призупинена, якщо буде встановлено, що імпортер несе загрозу для національної безпеки.

Щойно члени Сейму дізналися про проєкт Островецької АЕС, вони побоювалися, що електроенергія, вироблена нею, зможе потрапити до Литви іншими маршрутами. Тут ліберал Євгеніус Гентвілас зазначив, що електроенергія, вироблена в Білорусі, найімовірніше, буде експортована до Росії, звідки вона може потрапити до Фінляндії, а звідти до Литви. Не виключена ймовірність того, що Росія продаватиме білоруську електроенергію Латвії, звідки електроенергія також потрапить до Литви.

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За перше півріччя цього року Литва імпортувала з Білорусі майже 13 відсотків своєї електроенергії. За даними Litgrid, більшість електроенергії було імпортовано з Росії та Швеції - майже по 26 відсотків.

Щойно Островецька АЕС почне виробляти електроенергію, буде встановлена нульова пропускна здатність між Литвою та Білоруссю, тому комерційний імпорт з Білорусі не відбуватиметься, а електроенергія, вироблена Островецькою АЕС, не продаватиметься в Литві.

Перший енергоблок БелАЕС планують запустити 2020 року. Литовський уряд каже, що при будівництві станції не були дотримані вимоги техніки безпеки та охорони природи. Білорусь такі претензії категорично відхиляє.

Сейм Литви в червні 2017 року законодавчо закріпив, що білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей.