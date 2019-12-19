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В ЄС привітали ухвалення нового Виборчого кодексу

Четвер, 19 грудня 2019, 17:56

В Європейському Союзі привітали Україну з ухваленням нового Виборчого кодексу і наголосили на необхідності подальших змін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні у Twitter.

"Ми вітаємо Україну з прийняттям його Виборчого кодексу; реальний прогрес у демократичних реформах! Приємно бачити, що внутрішньо переміщені особи та економічні мігранти отримують право на захист, є сильна гендерна квота та гарантії для людей з обмеженими можливостями. Деякі питання ще мають бути вирішені в подальшому законодавстві", - йдеться у заяві.

Верховна рада сьогодні ухвалила Виборчий кодекс у цілому з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського, які передбачають "відкриті" регіональні списки кандидатів у народні депутати від партій.

Позачергові парламентські вибори 21 липня відбулися за старою змішаною виборчою системою з закритими партійними списками та "мажоритаркою".

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