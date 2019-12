В ЄС привітали ухвалення нового Виборчого кодексу

В Європейському Союзі привітали Україну з ухваленням нового Виборчого кодексу і наголосили на необхідності подальших змін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні у Twitter.

"Ми вітаємо Україну з прийняттям його Виборчого кодексу; реальний прогрес у демократичних реформах! Приємно бачити, що внутрішньо переміщені особи та економічні мігранти отримують право на захист, є сильна гендерна квота та гарантії для людей з обмеженими можливостями. Деякі питання ще мають бути вирішені в подальшому законодавстві", - йдеться у заяві.

We congratulate 🇺🇦 on adoption of its Election Code; real progress on democratic reform! Good to see IDPs and economic migrants enfranchised, a strong gender quota and guarantees for persons w disabilities. Some issues still to be addressed in further legislation