В ЕС приветствовали принятие нового Избирательного кодекса

В Европейском Союзе поздравили Украину с принятием нового Избирательного кодекса и подчеркнули необходимость дальнейших изменений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Мы приветствуем Украину с принятием Избирательного кодекса; реальный прогресс в демократических реформах! Приятно видеть, что внутренне перемещенные лица и экономические мигранты получают право на защиту, что есть сильная гендерная квота и гарантии для людей с ограниченными возможностями. Некоторые вопросы еще должны быть решены в последующем законодательстве", - говорится в заявлении.

We congratulate 🇺🇦 on adoption of its Election Code; real progress on democratic reform! Good to see IDPs and economic migrants enfranchised, a strong gender quota and guarantees for persons w disabilities. Some issues still to be addressed in further legislation