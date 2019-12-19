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В ЕС приветствовали принятие нового Избирательного кодекса

Четверг, 19 декабря 2019, 17:56

В Европейском Союзе поздравили Украину с принятием нового Избирательного кодекса и подчеркнули необходимость дальнейших изменений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Мы приветствуем Украину с принятием Избирательного кодекса; реальный прогресс в демократических реформах! Приятно видеть, что внутренне перемещенные лица и экономические мигранты получают право на защиту, что есть сильная гендерная квота и гарантии для людей с ограниченными возможностями. Некоторые вопросы еще должны быть решены в последующем законодательстве", - говорится в заявлении.

Верховная рада сегодня приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, которые предусматривают "открытые" региональные списки кандидатов в народные депутаты от партий.

Внеочередные парламентские выборы 21 июля состоялись по старой смешанной избирательной системе с закрытыми партийными списками и "мажоритарке".

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