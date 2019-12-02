Прем’єр Британії обіцяє посилення тюремних термінів після теракту в Лондоні

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що посилить тюремні терміни після нападу в Лондоні, скоєного чоловіком, раніше ув'язненим за тероризм і звільненим зарано.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Менш ніж за два тижні до того, як британці вирушать на вибори, закон і порядок зайняли перше місце серед передвиборних тем, оскільки Усман Хан вбив двох людей у п'ятницю, перш ніж бути застреленим поліцією.

Джонсон сказав, що якщо він виграє вибори 12 грудня, то буде вкладати більше коштів в тюремну систему і посилювати вироки.

"Мені шкода через те, що цей чоловік був на вулиці, я думаю, що це було абсолютно огидно, і ми збираємося вжити заходів", - заявив він.

Джонсон сказав, що близько 74 осіб, засуджених за серйозні злочини, були звільнені відповідно до законодавства, і вони знаходяться під наглядом, щоб запобігти будь-якій загрозі для громадськості.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін у свою чергу сказав, що засуджені терористи "не обов'язково" повинні відбувати свої повні тюремні терміни.

"Це залежить від обставин, це залежить від вироку, але в вирішальній мірі це залежить від того, що вони зробили у в'язниці", - зазначив він.