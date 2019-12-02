Amazon відкликав різдвяні прикраси з зображенням Аушвіца

Комерційний гігант Amazon відкликав зі своєї торгової платформи відкривачку для пива, ялинкові прикраси та комп’ютерну мишку з мотивами Аушвіца після протесту музею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

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Таке рішення Amazon ухвалив після того, як музей у Польщі звернувся із закликом вилучити з продажу товари, серед яких різдвяні аксесуари з фотографіями, на яких зображено табір смерті, де під час Другої світової війни відбулися масові вбивства.

"Продаж різдвяних прикрас з фотографіями Аушвіца не здається прийнятним. Розміщення Аушвіца на відкривачці для пляшок є досить тривожним і нешанобливим", - написав музей у Twitter, закликавши вилучити продукцію.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

Повідомлення поширили тисячі користувачів Twitter, після чого торговий гігант вирішив вилучити продукцію. На запитання BBC Amazon відповів, що торгова пропозиція більше не доступна. "Усі продавці повинні дотримуватися наших інструкцій. Ті, хто цього не зробить, наражаються на нашу реакцію, включно з видаленням акаунту", - заявили в компанії.