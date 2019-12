Amazon відкликав різдвяні прикраси з зображенням Аушвіца

Комерційний гігант Amazon відкликав зі своєї торгової платформи відкривачку для пива, ялинкові прикраси та комп’ютерну мишку з мотивами Аушвіца після протесту музею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Таке рішення Amazon ухвалив після того, як музей у Польщі звернувся із закликом вилучити з продажу товари, серед яких різдвяні аксесуари з фотографіями, на яких зображено табір смерті, де під час Другої світової війни відбулися масові вбивства.

"Продаж різдвяних прикрас з фотографіями Аушвіца не здається прийнятним. Розміщення Аушвіца на відкривачці для пляшок є досить тривожним і нешанобливим", - написав музей у Twitter, закликавши вилучити продукцію.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W