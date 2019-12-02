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Amazon відкликав різдвяні прикраси з зображенням Аушвіца

Понеділок, 2 грудня 2019, 14:31

Комерційний гігант Amazon відкликав зі своєї торгової платформи відкривачку для пива, ялинкові прикраси та комп’ютерну мишку з мотивами Аушвіца після протесту музею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

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Таке рішення Amazon ухвалив після того, як музей у Польщі звернувся із закликом вилучити з продажу товари, серед яких різдвяні аксесуари з фотографіями, на яких зображено табір смерті, де під час Другої світової війни відбулися масові вбивства.

"Продаж різдвяних прикрас з фотографіями Аушвіца не здається прийнятним. Розміщення Аушвіца на відкривачці для пляшок є досить тривожним і нешанобливим", - написав музей у Twitter, закликавши вилучити продукцію.

Повідомлення поширили тисячі користувачів Twitter, після чого торговий гігант вирішив вилучити продукцію. На запитання BBC Amazon відповів, що торгова пропозиція більше не доступна. "Усі продавці повинні дотримуватися наших інструкцій. Ті, хто цього не зробить, наражаються на нашу реакцію, включно з видаленням акаунту", - заявили в компанії.

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