Amazon отозвал рождественские украшения с изображением Аушвица

Коммерческий гигант Amazon отозвал из своей торговой платформы открывалку для пива, елочные украшения и компьютерную мышку с мотивами Аушвица после протеста музея.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Такое решение Amazon принял после того, как музей в Польше обратился с призывом изъять из продажи товары, среди которых рождественские аксессуары с фотографиями, на которых изображен лагерь смерти, где во время Второй мировой войны произошли массовые убийства.

"Продажа рождественских украшений с фотографиями Аушвица не выглядит приемлемой. Размещение Аушвица на открывалке для бутылок – достаточно тревожно и непочтительно", - написал музей в Twitter, призвав изъять продукцию.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W