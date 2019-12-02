Amazon отозвал рождественские украшения с изображением Аушвица

Коммерческий гигант Amazon отозвал из своей торговой платформы открывалку для пива, елочные украшения и компьютерную мышку с мотивами Аушвица после протеста музея.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

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Такое решение Amazon принял после того, как музей в Польше обратился с призывом изъять из продажи товары, среди которых рождественские аксессуары с фотографиями, на которых изображен лагерь смерти, где во время Второй мировой войны произошли массовые убийства.

"Продажа рождественских украшений с фотографиями Аушвица не выглядит приемлемой. Размещение Аушвица на открывалке для бутылок – достаточно тревожно и непочтительно", - написал музей в Twitter, призвав изъять продукцию.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

Сообщение распространили тысячи пользователей Twitter, после чего торговый гигант решил изъять продукцию. На вопрос BBC Amazon ответил, что торговое предложение больше не доступно. "Все продавцы должны следовать нашим инструкциям. Тех, кто этого не сделает, ждет наша реакция, включая удаление аккаунта", - заявили в компании.