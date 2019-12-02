Шторм на Французькій Рив’єрі забрав життя 5 осіб

Ще двоє осіб загинули внаслідок сильних дощів на Французькій Рив'єрі (південно-східному узбережжі Середземного моря).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як стверджують 2 грудня місцеві органи влади, у штормі загинули власник конюшні, транспортний засіб якого змила вода, коли він намагався перевірити своїх коней, та вівчар, який намагався зібрати свою отару.

Влада розшукує ще одну людину, яка пропала безвісти у Провансі під час шторму у вихідні, заявив міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер.

Кастанер зробив свою заяву перед журналістами поблизу Марселя, на місці падіння вертольота цивільної оборони, який летів на допомогу мешканцям постраждалих від негоди районів і зазнав катастрофи.

Вертоліт здійснив 13 рятувальних місій у неділю і був перенаправлений в інший затоплений штормом район, зазначив Кастанер.

Жертвами катастрофи стали пілот вертольота, механік-бортінженер і рятувальник.

Вар і Приморські Альпи, два департаменти Лазурного Берега, були вражені сильними дощами і повенями цієї неділі, через тиждень після смертоносних повеней, які забрали у цьому районі життя шести осіб.