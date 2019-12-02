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Шторм на Французской Ривьере унес жизни 5 человек

Понедельник, 2 декабря 2019, 17:50

Еще два человека погибли в результате сильных дождей на Французской Ривьере (юго-восточном побережье Средиземного моря).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как утверждают 2 декабря местные органы власти, во время шторма погибли владелец конюшни, машину которого смыла вода, когда он пытался проверить своих лошадей, и пастух, который пытался собрать свое стадо.

Власти разыскивают еще одного человека, который пропал без вести в Провансе во время шторма в выходные, заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Кастанер сделал свое заявление перед журналистами возле Марселя, на месте падения вертолета гражданской обороны, который летел на помощь жителям пострадавших от непогоды районов и потерпел крушение.

Вертолет совершил 13 спасательных миссий в воскресенье и был перенаправлен в другой затопленный штормом район, отметил Кастанер.

Жертвами катастрофы стали пилот вертолета, механик-бортинженер и спасатель.

 
 
 

Вар и Приморские Альпы, два департамента Лазурного Берега, пострадали от сильных дождей и наводнений в это воскресенье, через неделю после смертоносных наводнений, унесших в этом районе жизни шести человек.

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Франция стихийные бедствия
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