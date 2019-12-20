Французькі пілоти і бортпровідники погрожують приєднатися до пенсійних страйків

Французькі пілоти та бортпровідники погрожують приєднатися до масових страйків проти запланованих урядом пенсійних реформ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

У Франції вже два тижні страйкують співробітники залізниці та громадського транспорту, але ці події поки не призводили до порушень у роботі повітряного транспорту.

Деякі профспілки, що представляють наземних співробітників Air France, приєдналися до страйку, як і обмежена кількість диспетчерів повітряного руху, які в певні дні протесту на початку грудня скасували близько 20% рейсів, але після цього служби значною мірою повернулися до нормальної роботи.

У четвер кілька профспілок, що представляють повітряні екіпажі, закликали до страйку у п'ятницю, 3 січня, можливо, на необмежений термін.

Профспілки повітряних екіпажів проводили власні переговори з урядом з приводу пенсійного віку - в даний час бортпровідники можуть виходити на пенсію у віці 55 років, а пілоти - у 60 років.

Відповідно до запропонованих урядом реформ, "спеціальні режими", які дозволяють достроково виходити на пенсію, будуть скасовані, і всі матимуть ту саму універсальну пенсійну систему із законним пенсійним віком у 62 роки.