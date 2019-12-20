Французские пилоты и бортпроводники угрожают присоединиться к пенсионным забастовкам

Французские пилоты и бортпроводники угрожают присоединиться к массовым забастовкам против запланированных правительством пенсионных реформ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Во Франции уже две недели бастуют сотрудники железной дороги и общественного транспорта, но эти события пока не приводили к нарушениям в работе воздушного транспорта.

Некоторые профсоюзы, представляющие наземных сотрудников Air France, присоединились к забастовке, как и ограниченное количество диспетчеров воздушного движения, которые в определенные дни протеста в начале декабря отменили около 20% рейсов, но после этого службы в значительной степени вернулись к нормальной работе

В четверг несколько профсоюзов, представляющих воздушные экипажи, призвали к забастовке в пятницу, 3 января, возможно, на неограниченный срок.

Профсоюзы воздушных экипажей проводили собственные переговоры с правительством по поводу пенсионного возраста - в настоящее время бортпроводники могут выходить на пенсию в возрасте 55 лет, а пилоты - в 60 лет.

Согласно предлагаемым правительством реформам, "специальные режимы", которые позволяют досрочно выходить на пенсию, будут отменены, и все будут иметь одну и ту же универсальную пенсионную систему с пенсионным возрастом 62 года.