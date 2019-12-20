У парламенті Фінляндії розслідують законність дій глави МЗС

Конституційна комісія парламенту Фінляндії приступила до розслідування законності дій міністра закордонних справ Пекки Хаавісто у зв'язку з поверненням фінів з табору біженців аль-Хол в Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Розслідування було ініційоване 10 депутатами трьох опозиційних партій – "Справжніх фінів", Коаліційної партії і християнських демократів. Частина з них є членами комісії.

За словами голови комісії Йоханні Ояла-Ніємеля, вони зможуть взяти участь в обговоренні питання.

Перші слухання за участю Хаавісто пройдуть 14 січня 2020 року.

За словами Ояла-Ніємеля, дана процедура застосовується досить рідко. Теоретично вона може призвести до розгляду зміщення міністра в державному суді.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто намагався натиснути на співробітника свого відомства, щоб той вивіз дітей бойовиків з Сирії.