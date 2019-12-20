В парламенте Финляндии расследуют законность действий главы МИД

Конституционная комиссия парламента Финляндии приступила к расследованию законности действий министра иностранных дел Пекки Хаависто в связи с возвращением финнов из лагеря беженцев аль-Холл в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Расследование было инициировано 10 депутатами трех оппозиционных партий - "Истинных финнов", коалиционной партии и христианских демократов. Часть из них являются членами комиссии.

По словам председателя комиссии Йоханне Ояла-Ниемеля, они смогут принять участие в обсуждении вопроса.

Первые слушания с участием Хаависто пройдут 14 января 2020 года.

По словам Ояла-Ниемеля, данная процедура применяется довольно редко. Теоретически она может привести к рассмотрению смещение министра в государственном суде.

Ранее сообщалось, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пытался надавить на сотрудника своего ведомства, чтобы тот вывез детей боевиков из Сирии.