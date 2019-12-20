Половина гірськолижних курортів у Піренеях відклали відкриття через брак снігу

Через брак снігу частина гірськолижних курортів у Франції не відкриється у найближчі вихідні, коли розпочинаються різдвяні канікули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

З 30 курортів у Піренеях, які особливо чутливі до глобального потепління, тільки 15 готуються приймати лижників в найближчі вихідні.

"Доступ до станцій все одно буде відкритий",- сказав Ерве Поуну, директор трьох гірськолижних станцій у Верхній Гаронні, який планував повноцінне відкриття курорту у ці вихідні.

"Але, як не дивно, у нас немає високих снігів, які спостерігалися три тижні тому" - сказав він, зазначивши, що на одній з його станцій випало лише 10 см снігу.

Снігопади у Піренеях прогнозують у середнині наступного тижня.

Піренейський масив займає близько 10% французького ринку гірськолижного туризму, одного з найбільших у світі. Середня товщина сніжного покриву в цьому регіоні може зменшитися вдвічі до 2050 року через глобальне потепління.