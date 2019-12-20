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Половина горнолыжных курортов в Пиренеях отложили открытие из-за нехватки снега

Пятница, 20 декабря 2019, 18:28

Из-за недостатка снега часть горнолыжных курортов во Франции не откроется в ближайшие выходные, когда начинаются рождественские каникулы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Из 30 курортов в Пиренеях, которые особенно чувствительны к глобальному потеплению, только 15 готовятся принимать лыжников в ближайшие выходные.

"Доступ к станциям все равно будет открыт",- сказал Эрве Поуну, директор трех горнолыжных станций в Верхней Гаронні, который планировал полноценное открытие курорта в эти выходные.

"Но, как ни странно, у нас нет высоких снегов, которые наблюдались три недели назад" - сказал он, отметив, что на одной из его станций выпало 10 см снега.

Снегопады в Пиренеях прогнозируют в середине следующей недели.

Пиренейский массив занимает около 10% французского рынка горнолыжного туризма, одного из крупнейших в мире. Средняя толщина снежного покрова в этом регионе может уменьшиться вдвое до 2050 года из-за глобального потепления.

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