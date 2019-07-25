Єврокомісія подала до суду на Болгарію та Іспанію через забруднене повітря

Європейська комісія у четвер подала до Суду ЄС на Болгарію та Іспанію через те, що країни не змогли захистити громадян від забруднення повітря.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Болгарія не дотримується граничного значення діоксиду сірки (SO2), а Іспанія не дотримується граничного значення діоксиду азоту (NO2)", - йдеться у поясненні Комісії, оприлюдненому на її сайті в четвер.

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Найгірша ситуація в Іспанії у двох великих містах: Мадриді та Барселоні, де рівні забруднення постійно перевищуються.

"Нові дані про якість повітря, надані Іспанією, підтверджують систематичне порушення правил ЄС про значення діоксиду азоту, які діють з 2010 року", - йдеться в заяві Комісії.

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За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, двоокис азоту викликає в Іспанії близько 9 тисяч передчасних смертей на рік.

У Болгарії дані показали, що в країні перевищуються допустимі рівні діоксиду сірки. Сьогоднішнє рішення є другим звернення до Суду ЄС у зв'язку з недотриманням Болгарією стандартів якості повітря ЄС. У своєму рішенні від 5 квітня 2017 року Суд підтвердив недотримання Болгарією граничних значень для частинок PM10.