Ассанж дав свідчення у суді Мадрида по відеозв'язку з в'язниці у Британії

Ув'язнений засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж дав свідчення в мадридському суді по відеозв'язку з Британії в рамках розслідування його тверджень про те, що іспанська фірма шпигувала за ним, коли він жив у еквадорському посольстві в Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Справа зосереджена на твердженнях про те, що камери, а потім мікрофони були встановлені в посольстві в період з червня 2017 року по початок 2018 року іспанською приватною охоронною фірмою Undercover Global S.L.

Записи, в яких, як стверджується, були зафіксовані розмови між Ассанжем і його адвокатами, могли бути передані сторонам, в тому числі "владі Еквадору і агентам зі Сполучених Штатів", згідно з судовими документами, в яких йдеться про те, що це було зроблено "ймовірно, за наказом американської розвідки".

Під час своїх свідчень Ассанж сказав, що він не знав, що камери, встановлені Undercover Global, також записували звук, і припустив, що спостереження, ймовірно, призначалося для членів його юридичної групи.

Власник і директор UC Global S.L. Девід Моралес відмовився повідомити, чи шпигувала його компанія за Ассанжем. "Вся інформація є конфіденційною і належить уряду Еквадору", - заявив він.

Суддя спочатку затримав Моралеса у вересні, а потім звільнив його під заставу.

Юридична команда Ассанжа хоче, щоб фірму і її засновника звинуватили в злочинах, включаючи порушення недоторканності приватного життя і таємниці адвоката-клієнта, відмивання грошей і хабарництво.

Ассанж провів у посольстві майже сім років, щоб уникнути екстрадиції до Швеції за звинуваченням у згвалтуванні, які були зняті в листопаді.

У квітні він був примусово висланий з посольства і поміщений у в'язницю на 50 тижнів за пропуск внесення застави у Британії до того, як США подали запит про екстрадицію. Слухання у справі про екстрадицію 48-річного Ассанжа призначено на лютий.

Ассанжу загрожує 18 звинувачень в Сполучених Штатах, включаючи змову з метою злому урядових комп'ютерів і порушення закону про шпигунство. Якщо його визнають винним, він може провести десятиліття у в'язниці.