Ассанж дал показания в суде Мадрида по видеосвязи из тюрьмы в Британии

Заключенный в тюрьму основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж дал показания в мадридском суде по видеосвязи из Британии в рамках расследования его утверждений о том, что испанская фирма шпионила за ним, когда он жил в эквадорском посольстве в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дело сосредоточено на утверждениях о том, что камеры, а затем микрофоны были установлены в посольстве в период с июня 2017 года по начало 2018 года испанской частной охранной фирмой Undercover Global S.L.

Представитель министерства иностранных дел Эквадора от комментариев отказался.

Записи, в которых, как утверждается, были зафиксированы разговоры между Ассанжем и его адвокатами, могли быть переданы сторонам, в том числе "властям из Эквадора и агентам из Соединенных Штатов", согласно судебным документам, в которых говорится, что это было сделано "вероятно, по приказу американской разведки".

Во время своих показаний Ассанж сказал, что он не знал, что камеры, установленные Undercover Global, также записывали звук, и предположил, что наблюдение, вероятно, предназначалось для членов его юридической группы.

Владелец и директор UC Global S.L. Дэвид Моралес отказался сообщить, шпионила ли его компания за Ассанжем. "Вся информация является конфиденциальной и принадлежит правительству Эквадора", - заявил он.

Судья сначала задержал Моралеса в сентябре, а затем освободил его под залог.

Юридическая команда Ассанжа хочет, чтобы фирму и ее основателя обвинили в преступлениях, включая нарушение неприкосновенности частной жизни и адвоката-клиента, отмывание денег и взяточничество.

Ассанж провел в посольстве почти семь лет, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасиловании, которые были сняты в ноябре.

В апреле он был принудительно выслан из посольства и заключен в тюрьму на 50 недель за пропуск внесения залога в Великобритании до того, как США подали запрос об экстрадиции. Полное слушание по делу об экстрадиции 48-летнего Ассанжа назначено на февраль.

Ассанжу грозит 18 обвинений в Соединенных Штатах, включая сговор с целью взлома правительственных компьютеров и нарушение закона о шпионаже. Если его признают виновным, он может провести десятилетия в тюрьме.