Кількість жертв від штормів у Європі зросла до 9

Кількість загиблих у результаті штормів в Іспанії, Португалії і Франції у неділю склала вже 9 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Шторми "Ельза" і "Фабieн" переповнили річки, зруйнували лінії електропередач, вирвали дерева з корінням і порушили залізничні та повітряні перевезення по всьому регіону.

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Без електрики залишилися понад 118 тисяч домашніх господарств.

Станом на сьогодні двоє людей загинули в Португалії і семеро в Іспанії. Останньою жертвою став рибалка в Каталонії, якого змило зі скель у море.

Негода в Іспанії, Португалії і південній Франції почала вирувати у ніч на п’ятницю і в суботу стало відомо про вісьмох жертв стихії.

У Португалії через повінь на залізниці зупинилось сполучення між столицею Лісабоном і другим найбільшим містом Порту.

З Іспанії надійшли повідомлення про скасування авіарейсів. Іспанське національне метеорологічне бюро в суботу оголосило на всьому узбережжі Галісії і сусіднього регіону Астурії стан підвищеної готовності через сильні вітри і хвилі.