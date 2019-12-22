Кількість жертв від штормів у Європі зросла до 9
Кількість загиблих у результаті штормів в Іспанії, Португалії і Франції у неділю склала вже 9 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
Шторми "Ельза" і "Фабieн" переповнили річки, зруйнували лінії електропередач, вирвали дерева з корінням і порушили залізничні та повітряні перевезення по всьому регіону.
Без електрики залишилися понад 118 тисяч домашніх господарств.
Станом на сьогодні двоє людей загинули в Португалії і семеро в Іспанії. Останньою жертвою став рибалка в Каталонії, якого змило зі скель у море.
Негода в Іспанії, Португалії і південній Франції почала вирувати у ніч на п’ятницю і в суботу стало відомо про вісьмох жертв стихії.
У Португалії через повінь на залізниці зупинилось сполучення між столицею Лісабоном і другим найбільшим містом Порту.
З Іспанії надійшли повідомлення про скасування авіарейсів. Іспанське національне метеорологічне бюро в суботу оголосило на всьому узбережжі Галісії і сусіднього регіону Астурії стан підвищеної готовності через сильні вітри і хвилі.