Шторм у Європі: 8 людей стали жертвами стихії в Іспанії і Португалії

Кількість загиблих у результаті шторму, що пройшов Іспанією, Португалією і Францією, в суботу зросла до восьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

32-річна південнокореянка померла в суботу - наступного дня після того, як на неї обвалились уламки будівлі у центрі Мадрида. Будівля пройшла перевірку в 2015 році, але через шторм не витримала і розвалилася.

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Чоловік помер в суботу після того, як його машину змило повними водами ріки неподалік від міста Уескар в південній іспанській провінції Гранада.

В Андалусії 68-річний нідерландець, який вважався зниклим без вісти під час віндсерфінгу в негоду в провінції Уельва, затонув.

Ці три випадки збільшують до восьми кількість жертв в результаті шторму, що в ніч з четверга на п'ятницю почався в Іспанії, Португалії і південній Франції. Шість смертей припали на Іспанію і дві на Португалію.

Фото: AFP

Шторм Ельза переповнив русла річок, зруйнував лінії електропередач і порушив залізничні та повітряні перевезення по всьому регіону. У Португалії через повінь на залізниці зупинилось сполучення між столицею Лісабоном і другим найбільшим містом Порту.

Близько 8 тисяч домашніх господарств в іспанській Галісії залишилися без електрики через пошкодження вітром ліній електропередач.

Іспанське національне метеорологічне бюро в суботу оголосило на всьому узбережжі Галісії і сусіднього регіону Астурії стан підвищеної готовності через сильні вітри і хвилі.

Вісім мадридських міських парків залишалися закритими в суботу через сильний вітер. Парки та кладовища були також закриті в Бордо на південному заході Франції.